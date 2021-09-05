Российская синхронистка назвала карантин перед встречей с Путиным шикарным отпуском

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина поделилась мнением о карантине, который российские олимпийцы вынужденно отбывают перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«На 10 сентября у олимпийцев запланирована встреча с президентом и членами правительства РФ. Именно для этой встречи мы и проходим карантин.

И знаете, что я об этом думаю? Что у меня начался шикарный отпуск. Последние три недели у меня были насыщенные дни. Встречи, съемки, интервью, праздники и т. д. и т. п. По факту я еще не отдыхала после Олимпийских игр. И тут такой подарок.

Одно дело, когда ты сидишь на карантине на спортивной базе, которая за много лет тебе уже осточертела. При том, что ты не просто отдыхаешь, а еще и тренируешься по 10 часов в день — и это не неделя, а гораздо-гораздо больше.

И совсем другое — прекрасный отель в центре Москвы, с шикарным видом, которым я ежедневно любуюсь, сидя на подоконнике. Наконец-то я могу выспаться, посмотреть сериалы, почитать книгу и никуда не спешить», — написала спортсменка в Instagram.

Сборная России по синхронному плаванию выиграла Олимпийские игры — 2020 в Токио в соревнованиях групп.

В состав команды входили: Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар.

После соревнований в Токио Шишкина объявила о завершении карьеры, в рамках которой она выиграла три олимпийских золота, 14 золотых медалей чемпионатов мира и шесть золотых медалей чемпионатов Европы.

Ранее Алла Шишкина рассказала, как ей довелось поцеловать президента России Владимира Путина.