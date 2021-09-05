Сборная Украины по футболу в пятый раз подряд сыграла вничью

Сборная Украины на своем поле разошлась миром с командой Франции (1:1) в рамках пятого тура отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Украинцы сыграли вничью во всех матчах квалификации.

В составе хозяев на 44-й минуте отличился хавбек киевского «Динамо» Николай Шапаренко, у гостей на 50-й минуте мяч забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D с девятью очками. Сборная Украины с пятью балами находится на третьем строчке.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии по футболу обыграла Словакию в отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2022 года.

Таким образом, хорваты и россияне набрали по десять очков в группе H. Подопечные Валерия Карпина занимают первое место, опережая балканцев по разнице забитых и пропущенных мячей. На третьем месте располагается Словения (7).

На чемпионат мира попадет победитель группы. Команда, занявшая второе место, будет отбираться на мундиаль через стыковые матчи.