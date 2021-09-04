Игрок «Спартака» рассказал, что им летом интересовались клубы из Европы

Игрок московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что летом им интересовались клубы из Европы, передает Fotbollskanalen.

«Да, предложения были, но какие именно клубы их делали, насколько они были близки к успеху, я не уточнял. «Спартак» решил их не принимать. Но это мой клуб, мой наниматель. У меня контракт с ним, и я должен его уважать», — сказал Ларссон.

В текущем сезоне швед провел за красно-белых восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что владелец красно-белых Леонид Федун провел встречу с наставником москвичей Руем Виторией.