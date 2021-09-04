У российских болельщиков возникли проблемы с попаданием на матч против Кипра

В эти минуты продолжается отборочный матч к чемпионату мира по футболу между Кипром и Россией.

У российских болельщиков возникли проблемы с попаданием на кипрский стадион, передает РИА «Новости».

Россияне стоят в очередях возле арены. Сначала они должны получить карту болельщика, а затем купить билет на игру. Интересно, что за картой болельщика и за билетами выстроились две очереди, в которых было около 200 человек, а одну карту болельщика оформляют в течение одной минуты.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка. После 24 минут игры Россия ведет со счетом 1:0. Единственный мяч забил Александр Ерохин.

Ранее бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин дал прогноз на отборочный матч к чемпионату мира по футболу между национальными командами Кипра и России.

«Россия победит Кипр со счетом 3:0 и выйдет с такими форвардами, как Федор Смолов, которые могут и умеют забивать. Так как матч очень важный, то уверен, что футболисты соберутся и покажут все, на что они способны и порадуют российских болельщиков», — сказал Булыкин.