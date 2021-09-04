Хабиб рассказал, за каким клубом РПЛ он следит

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что следит за игрой казанского «Рубина», передает «БИЗНЕС Online».

«Я слежу за «Рубином». Знаю, кто у вас тренер. В прошлом году следил за игрой Дениса Макарова. Но жалко, что вы его продали. Помню, как «Рубин» играл с «Барселоной». Я болельщик «Реала», поэтому в тех играх поддерживал казанцев», — сказал Хабиб.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Джонсон заявил, что не считает Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории ММА.