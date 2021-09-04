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Хабиб рассказал, за каким клубом РПЛ он следит

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что следит за игрой казанского «Рубина», передает «БИЗНЕС Online».

«Я слежу за «Рубином». Знаю, кто у вас тренер. В прошлом году следил за игрой Дениса Макарова. Но жалко, что вы его продали. Помню, как «Рубин» играл с «Барселоной». Я болельщик «Реала», поэтому в тех играх поддерживал казанцев», — сказал Хабиб.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Джонсон заявил, что не считает Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории ММА.

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Футбол. Чемпионат России
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