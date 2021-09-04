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Валуев — об инциденте с украинцем Цветовым: самое страшное наказание — это забвение

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на отказ украинского спортсмена Игоря Цветова фотографироваться вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на церемонии награждения на Паралимпиаде в Токио.

«Да что вы раздуваете? Не надо обращать внимание! Не сфотографировался... И что? Самое страшное наказание — это забвение. Не создавайте прецедент», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

4 сентября Сафронов завоевал золотую медаль Паралимпиады в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Калашян стал третьим, а Цветов занял второе место. Во время награждения украинский паралимпиец уже второй раз на играх отказался от совместного снимка.

30 августа произошла такая же ситуация, когда Цветов взял серебро на дистанции 100 метров. Победу одержал также Сафронов, а бронза досталась Калашяну.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отказ украинского спортсмена Игоря Цветова фото с россиянами.

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