В Госдуме отреагировали на отказ украинца Цветова фотографироваться с россиянами

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отказ украинского спортсмена Игоря Цветова фотографироваться вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на церемонии награждения на Паралимпиаде в Токио.

Журова считает, что дисквалифицировать Цветова будет не правильно. По ее мнению, Паралимпийский комитет должен принять меры.

«Церемония награждения — часть процедуры, спортсменов инструктируют, как они должны себя вести. Фотографирование — тоже часть процедуры, снимки идут в историю игр. Странно, когда спортсмен так себя ведет. Это не про его страну, не про отношение к стоящим рядом спортсменам. В первую очередь, это вопрос к истории паралимпийских игр. Значит, это неуважение к паралимпийскому движению», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

4 сентября Сафронов завоевал золотую медаль Паралимпиады в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Калашян стал третьим, а Цветов занял второе место. Во время награждения украинский паралимпиец уже второй раз на играх отказался от совместного снимка.

30 августа произошла такая же ситуация, когда Цветов взял серебро на дистанции 100 метров. Победу одержал также Сафронов, а бронза досталась Калашяну. На церемонии награждения украинец не подошел к представителям России, чтобы сделать традиционное совместное фото. Интересно, что Цветов заявил, что таким образом он проявил уважение к своей стране. Однако 7 июня на соревнованиях в польском городе Быдгощ представитель Украины сделал совместный снимок с россиянами.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя отказ украинского спортсмена Игоря Цветова фотографироваться вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на церемонии награждения на Паралимпиаде в Токио, заявила, что «главное — он не нарушил ритуалы на церемонии вручения медалей».