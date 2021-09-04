Экс-игрок «Барсы» — о тренере каталонцев: я впервые увидел такое неуважительное поведение

Полузащитник Миралем Пьянич, которого «Барселона» отдала в аренду в турецкий «Бешикташ», рассказал о сложных взаимоотношениях с наставником каталонского клуба Роналдом Куманом.

По словам Пьянича, Куману не понравилось, что он говорил в интервью о желании выходить на поле чаще.

«Может, я просто ему не понравился. Но я хотел бы, чтобы Куман сказал мне об этом в лицо. У нас с ним вообще не существовало личных разговоров, и я этого не понимаю. Мне сложно, я впервые оказался в такой ситуации и увидел такое поведение. Куман не уважал меня», — приводит слова Пьянича Marca.

В этом сезоне Ла Лиги Пьянич не выходил на поле. Контракт хавбека с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Пьянича составляет 20 миллионов евро.

Ранее стало известно, что представители «Бешикташа» возьмут на себя часть зарплаты Пьянича, заплатив боснийцу 2,75 миллионов евро за сезон.