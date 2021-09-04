Паралимпийский чемпион резко отреагировал на отказ украинца фотографироваться

Двукратный паралимпийский чемпион Токио-2020, бегун Дмитрий Сафронов прокомментировал отказ украинского спортсмена Игоря Цветова фотографироваться с ним и еще одним россиянином Артемом Калашяном на пьедестале, передает РИА «Новости».

4 сентября Сафронов завоевал золотую медаль Паралимпиады в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Калашян стал третьим, а Цветов занял второе место. Во время награждения украинский паралимпиец уже второй раз на играх отказался от совместного снимка.

«Украинец сказал «это любовь к родине», у него она так исчисляется. У меня она исчисляется золотыми медалями», — заявил Сафонов.

30 августа Цветов взял серебро на дистанции 100 метров. Победу одержал также Сафронов, а бронза досталась Калашяну. На церемонии награждения украинец не подошел к представителям России, чтобы сделать традиционное совместное фото. Интересно, что Цветов заявил, что таким образом он проявил уважение к своей стране. Однако 7 июня на соревнованиях в польском городе Быдгощ представитель Украины сделал совместный снимок с россиянами.