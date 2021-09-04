На карантин перед встречей с Путиным отправили только чемпионов Игр-2020

Президент России Владимир Путин проведет встречу с олимпийцами 10 сентября, в связи с этим всех участников предстоящего мероприятия отправили на обязательный семидневный карантин.

Глава Министерства спорта России в комментарии РИА «Новости» заявил, что на карантин помещены только золотые медалисты Игр, которые отправятся на встречу с президентом.

Встреча с олимпийскими чемпионами будет приурочена к совету по спорту, а 14 числа Путин встретится с участниками Паралимпийских игр, которые завершатся в Токио 5 сентября.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

О том, что олимпийцы вынуждены сидеть семидневный карантин, высказалась и чемпионка Игр по спортивной гимнастике в команде Ангелина Мельникова. Она отметила, что все это время необходимо провести в одной комнате.