Роналду проведет карантин в особняке стоимостью несколько миллионов фунтов

Португальский нападающий Криштиану Роналду должен провести пять дней на карантине после въезда в Великобританию, сообщает The Sun.

По информации источника, футболист сразу из аэропорта отправился в загородный особняк, который насчитывает семь спален и стоит несколько миллионов фунтов стерлингов. В доме оборудован высокотехнологичный фитнес-центр, который поможет форварду поддерживать форму перед тем, как приступить к тренировкам с новой командой.

36-летний футболист, который вернулся в «Манчестер Юнайтед», прибыл в Великобританию вечером 3 августа на частном самолете. В аэропорту его встретил Даррен Флетчер, его бывший одноклубник, а ныне технический директор «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.