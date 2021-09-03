Овечкин заранее знал о решении НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заранее знал, что лига примет решение о допуске игроков на Олимпийские игры — 2022. Об этом проинформировал глава штаба сборной России Роман Ротенберг, чьи слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

3 сентября стало известно, что Лига, Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Ассоциация игроков достигли соглашение об участии в турнире. Ротенберг поделился, что Овечкин позвонил ему незадолго до того, как об этом было объявлено официально.

«О решении НХЛ ехать в Пекин мы узнали чуть раньше официального объявления. Мне позвонил Александр Овечкин, один из ведущих игроков сборной России, и сообщил о том, что скоро лига объявит об этом. Все время, пока НХЛ принимала решение, мы держали руку на пульсе, проводили консультации с ИИХФ», — заявил специалист.

НХЛ и профсоюз сохранили право запретить спортсменам поездку в Пекин, если ухудшится ситуация с коронавирусом. Стоит отметить, что На Олимпиаду в 2018 году Лига отказалась отпускать своих хоккеистов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.