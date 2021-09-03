Глава ИИХФ оценил решение НХЛ отпустить хоккеистов на Олимпиаду

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал новость о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) отпустит игроков на Олимпиаду, которая пройдет в Пекине, передает РИА «Новости».

«Это победа для хоккеистов и для любителей хоккея во всем мире. Было очень важно для всего мира, чтобы приехали сильнейшие. И мы добились того, что сыграют самые сильные сборные. Я считаю, что это огромное достижение. Лучшие должны играть», — сказал Фазель.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.