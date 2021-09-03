Экс-игрок «Ювентуса» подверг критике Роналду за уход из команды

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди раскритиковал форварда Криштиану Роналду, который перешел из «старой синьоры» в английский «Манчестер Юнайтед», передает Football Italia.

«Было не очень приятно слышать, что он уходит в команду, которую называет «домом». Роналду поставил «Ювентус» в сложную ситуацию. Он ушел из команды за несколько дней до закрытия трансферного окна, когда ему трудно найти замену», — сказал Таккинарди.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду будет выступать за манкунианцев под седьмым номером.