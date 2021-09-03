Хоккеисты из НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине. Об этом сообщает журналист Джон Ховен со ссылкой на письмо Дона Фера в Twitter.

Спортсменам отправили памятку, в которой указано время и правила поведения на Играх.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею на групповом этапе Олимпийских игр в Пекине сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией. Окончательный состав групп стал известен после окончания заключительного этапа квалификации.