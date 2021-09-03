Хавбек «Милана» станет игроком ЦСКА

Хавбек итальянского «Милана» Саму Кастильехо перейдет в московский ЦСКА на правах аренды, передает Eurostavka.

Отмечается, что сейчас футболисту делают визу. Он должен прилететь в Москву 7 сентября.

В прошлом сезоне испанец провел 43 матча, забив три мяча. Кастильехо является игроком «Милана» с 2018 года. До этого он выступал в «Вильярреале» и «Малаге».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в активе девять баллов. В следующем туре красно-синие сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 12 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее лондонский «Вест Хэм» поприветствовал экс-полузащитника ЦСКА Николу Влашича в команде. Контракт 23-летнего игрока с английским клубом рассчитан на пять лет.

За 81 матч в армейском клубе Влашич забил 28 мячей. В сезоне 2020/2021 он стал лучшим бомбардиром команды, записав в актив 11 голов.