Экс-гендиректор «Локомотива»: «Спартак» — это шоу за стеклом, никогда туда не пойду

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что никогда бы не пошел работать в столичный «Спартак».

«Спартак» сейчас — это шоу за стеклом. Команда жжет. Все эти бесконечные истории с отставками менеджеров. Я в «Спартак» бы не пошел никогда. Идеологически мне было бы тяжело. Зачем это нужно? Портить себе карму не хочу.

Я ко всем командам отношусь с уважением, но есть клубы, в которые тяжело пойти идеологически. У меня очень много друзей из «Спартака», я с удовольствием хожу на стадион. Но работать в этот клуб никогда бы не пошел», — приводит слова Геркуса «СЭ».

В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место в турнирной таблице первенства.

Ранее Илья Геркус рассказал о причинах срыва трансфера хавбеков «железнодорожников» Алексея и Антона Миранчуков в «Манчестер Юнайтед».