Арбитр ФИФА умер в 41 год

Заместитель главного судьи всероссийских соревнований по пляжному футболу и арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Александр Березкин скончался в 41 год. Об этом на официальном сайте сообщила Федерация пляжного футбола России.

Березкин был единственным российским арбитром, отработавшим на четырех чемпионатах мира.

Федерация пляжного футбола России выразила глубочайшие соболезнования семье и близким Березкина.

Ранее сообщалось, что футболист «Красной Звезды» из города Советска Александр Шишмарев умер прямо во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде.

23-летний вратарь неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание. Предварительная причина смерти вратаря — у него запал язык и он задохнулся.

Сообщается, что на место инцидента прибыла скорая, врачи в течение часа пытались спасти жизнь Александра, однако он скончался.