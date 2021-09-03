Хабиб: неправильно, когда учителя зарабатывают 11 тыс. рублей в месяц

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов посетовал, что жители Дагестана бедно живут, несмотря на то, что регион богат природными ресурсами.

«Этот край очень богат всеми ресурсами: людьми, локациями, землей, солнечными днями для сельского хозяйства, есть горы, море, лес.

Я не знаю, знаете ли вы, но почти вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается в Дагестане. У нас одна из самых больших ГЭС. Дагестан — очень богатый регион, но социально мы живем очень бедно», — заявил боец на пресс-конференции.

Также Нурмагомедов добавил, что считает неправильным, когда учителя зарабатывают 11 тыс. рублей.

«Вот у меня сестра работала учительницей английского языка. Я забрал ее, потому что считаю это неправильным, что она работает за 11 тыс. рублей в месяц, когда у нее трое детей. Ну, 11 тыс. рублей… Это неправильно», — сказал экс-чемпион UFC.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем преимуществе над ирландцем Конором Макгрегором.