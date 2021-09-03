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Форвард «Ак Барса» — об отказе клуба от черлидерш: чья жена писала жалобы?

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РИА Новости

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал информацию о том, что руководство казанского клуба отказалось от группы поддержки на матчах.

«Мы обсуждали этот вопрос в команде. Мое мнение: кому они мешали вообще? Они только украшали матч. Это зрелище, это весело для публики. Чья жена писала жалобы? Кого группа поддержки из семьи уводила? Всю жизнь были на аренах… Мы тоже были удивлены, но раз так, значит, неиграющий состав будет танцевать вместо группы поддержки», — приводит слова Лукоянова «РИА Новости».

В стартовом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» обыграл «Йокерит» со счетом 3:0.

Сезон КХЛ 2021/2022 стартовал 1 сентября матчем Авангард — Ак Барс, в котором омский клуб одержал победу со счетом 4:0. Конец регулярного сезона запланирован на 1 марта 2022 года.

Ранее защитник хоккейного клуба «Локомотив» Денис Баранцев прокомментировал недовольство людей большими зарплатами хоккеистов.

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Хоккей. КХЛ
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