Хабиб: Макгрегор очень хорош

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем преимуществе над ирландцем Конором Макгрегором.

«Один из главных ключей к успеху — терпение и беспристрастность. Конор бьет очень хорошо, но в этом бою я был на другом уровне, нежели он. В ментальной составляющей. Не играло тогда роли, кто сильнее бьет. В тот день у экранов был весь мир. Бороться мы умеем, драться мы умеем, но нужно собой обладать. Тогда я больше отдавал предпочтение психологии, чем своим физическим кондициям. Как соперник он (Конор) очень хорош. Но если нас сравнивать как психологически устойчивых атлетов, то я намного сильнее.

В психологическом плане я никогда не ломался. Страх перед поражением присутствовал, но мотивацией было предстоящее соревнование, схватка, которую могу проиграть, если не буду тренироваться. Спортсменов много, чемпионов мало. Чемпионы мыслят иначе», — приводит слова Нурмагомедова «Р-Спорт».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее стало известно, что Американец Дастин Порье поспорит за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с Чарльзом Оливейрой.