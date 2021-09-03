Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу в отборе на ЧМ-2022

Сборная Аргентины в гостевом матче квалификации ЧМ-2022 обыграла Венесуэлу со счетом 3:1.

На 31-й минуте игрок сборной Венесуэлы Луис Мартинес получил красную карточку. В концовке первого отрезка матча аргентинец Лаутаро Мартинес открыл счет в матче. На 71-й минуте Хоакин Корреа удвоил преимущество сборной Аргентины. Через три минуты Анхель Корреа забил третий гол аргентинцев. В добавленное время Йеферсон Сотельдо забил единственный гол сборной Венесуэлы, реализовав пенальти.

Сборная Аргентины поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Сборная Венесуэлы осталась на предпоследнем месте, набрав четыре очка.

В следующем туре сборная Аргентины сыграет с Бразилией, а Венесуэла встретится с Перу.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. ЧМ впервые пройдёт на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой. Организатор чемпионата мира 2022 года был назван 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Ранее сборная Армении в матче четвертого тура квалификации ЧМ-22 сыграла вничью с Северной Македонией (0:0).