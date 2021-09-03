Чемпион Олимпиады в Токио заявил о намерении начать карьеру в ММА

Олимпийский чемпион Токио-2020 по вольной борьбе Гейбл Стивсон заявил о своем намерении начать карьеру в ММА.

«Я достиг той стадии, когда завоевание олимпийского золота означает, что ты лучший в мире в тяжелом весе. Думаю, что было бы здорово пойти в MMA и представить себя на самом высоком уровне», — приводит слова Стивсона MMA Junkie.

Стивсон завоевал золото Токио-2020 в весовой категории до 125 кг. В финале он одолел грузина Гено Петриашвили со счетом 10:8.

Ранее стало известно, что глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт проведет встречу с американским борцом вольного стиля Гэйблом Стивсоном.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.