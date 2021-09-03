Шубенков: хорошо в Австрии, но пора домой, где не пахнет навозом на каждом шагу

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, проходивший медобследование в Австрии, сообщил о своем возвращении в Россию.

«Хорошо в этой вашей Австрии, но пора уже и домой, где не пахнет навозом на каждом шагу, а по воскресеньям можно без проблем купить еды. Спасибо, Red Bull APC, что подлатали ахилл», – написал Шубенков в Instagram.

Ранее Шубенков пропустил Олимпиаду в Токио из-за травмы ахилла. Позднее Шубенков рассказал, что его спонсор, известный производитель энергетических напитков из Австрии, организует ему медобследование в одной из европейских клиник.

Россиянин завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года в Пекине на дистанции 110 м с барьерами с новым рекордом России (12,98). Также он является трехкратным победителем первенств Европы.

Ранее Сергей Шубенков, снявшийся с Олимпийских игр — 2020 в Токио из-за травмы, оценил свое состояние.