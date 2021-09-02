Хабиб поделился планами на ближайшие пять лет

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих планах на ближайшие пять лет, передает РИА «Новости».

«Десять лет — это хороший срок. За это время можно посадить дерево, собрать плоды, срубить его, заново посадить. Хотел бы быть полезным человеком. В следующие пять лет я бы хотел создать пять тысяч рабочих мест», — сказал Хабиб.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб ответил на вопрос, заступился ли бы он за девушку на улице.