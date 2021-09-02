Малафеев оценил дебют Карпина на посту главного тренера сборной России

Бывший голкипер сборной России по футболу Вячеслав Малафеев оценил дебют Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды, передает Sport24.

«Я в целом доволен тем, как национальная команда играла против Хорватии. Если смотреть по второму тайму, то, безусловно, хорваты имели больше шансов и моментов для того, чтобы забить, но Карпин смог сделать правильные замены и удержать счет», — сказал Малафеев.

Встреча между сборными России и Хорватии, прошедшая 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

В следующем туре Россия на выезде сыграет со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии. Обе игры пройдут 4 сентября.

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