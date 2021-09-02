Футболист «ПСЖ» рассказал, какое прозвище он дал Месси

Футболист французского «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о прозвище Лионеля Месси, с которым они вместе играют за парижан и сборную Аргентины, передает Tyc Sports.

«Я всегда называю его «гномом». Это было не с самого начала знакомства, но стал так делать, когда мы подружились. Он называет меня «лапшой», а я его — «гномом», и так будет всегда. Я отношусь к нему как к обычному человеку, и ему это нравится», — сказал Ди Мария.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее голкипер «Реймса» Предраг Райкович попросил новобранца «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси сфотографироваться с сыном.