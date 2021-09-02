В Госдуме оценили возможность проведения Игр-2036 во Владивостоке

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что у Владивостока большой потенциал для проведения летних Олимпийских игр 2036 года.

«Здесь и летняя, и зимняя Олимпиада могут легко состояться. Аэропорты готовы, гостиничная сеть развивается. Опыт проведения такого крупного мероприятия, как «Дальневосточный форум», позволяет верить в то, что здесь могут проводить соревнования высочайшего уровня. Любое крупное соревнование — мощнейший толчок для развития всего региона», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

В качестве примера парламентарий привел Сочи, который принял зимние Игры-2014.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

Олимпиада-2020 прошла с 23 июля по 8 августа в Токио. Следующие летние соревнования запланированы в Париже. В 2028 году Игры должны пройти в Лос-Анджелесе. 21 июля 2021 года после 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) было объявлено, что Игры 2032 года примет австралийский город Брисбен.