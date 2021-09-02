Фетисов о словах Лаврова про «кражу» российских спортсменов США: это не должно сработать

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов усомнился в возможностях США «выкрасть» российских спортсменов.

«Мне кажется, эта история не должна работать, потому что слишком много моментов, не связанных ни с какой логикой», — сказал Фетисов «Газете.Ru».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США могут попытаться выкрасть тех российских спортсменов, которых считают угрозой для себя, под предлогом допинговых нарушений.

«В спортивной сфере все такие моменты регламентированы. Представьте, что каждая страна сейчас примет такое решение. Что произойдет? Мы должны будем спорт закрыть? Это - непростая история, которая вызовет возмущение не только в нашей стране, но и во всем мире, потому что спортсмены – известные люди. Даже если у человека нашли положительную пробу, потребуются доказательства, кроме того есть апелляция, Арбитражный суд», - отметил Фетисов.

По его словам, Международный олимпийский комитет должен будет возмутиться в случае подобных действий ос стороны США.

«Например сейчас поедет Саша Овечкин на Олимпийские игры, что-нибудь не то съест или доктор ему что-то не то даст, получит положительный тест. И что США должны делать? Байден должен арестовать Сашу Овечкина, потому что он представляет угрозу?

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступила под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.