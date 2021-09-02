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Владивосток подаст заявку на проведение летней Олимпиады-2036

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Владивосток намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом заявил мэр города Константин Шестаков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на «Экспо». Это все то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче», — цитирует Шестакова ТАСС.

Олимпиада-2020 прошла с 23 июля по 8 августа в Токио. Следующие летние соревнования запланированы в Париже. В 2028 году Игры должны пройти в Лос-Анджелесе. 21 июля 2021 года после 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) было объявлено, что Игры 2032 года примет австралийский город Брисбен.

Сообщалось, что подать заявку на проведение Олимпиады-2036 также могут Санкт-Петербург и Казань.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что минимальной задачей для российских спортсменов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине станет попадание в пятерку сильнейших команд.

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