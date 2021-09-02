«Локомотив» официально объявил о переходе игрока «Челси»

Хавбек лондонского «Челси» Фаустино Анджорин продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Столичный клуб подтвердил трансфер 19-летнего игрока. Об этом сообщает Twitter команды.

Столичный клуб арендовал 19-летнего англичанина на один год с правом приоритетного выкупа.

Хавбек провел за «синих» пять матчей, не отметившись результативными действиями. За молодежную команду «Челси» Анджорин провел 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.

«Локомотив» с 12 очками занимает четвертое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре железнодорожники дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в €2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что в контракте пропишут опцию выкупа за 20 миллионов евро. Директор «Локомотива» Ральф Рангник намерен активировать эту опцию следующим летом. Также в соглашении пропишут опцию обратного выкупа для «Челси» за 40 миллионов евро.