Роналду ударил соперника в лицо в матче за сборную Португалии

В матче Португалия — Ирландия в квалификации чемпионата мира — 2022 нападающий хозяев Криштиану Роналду ударил по лицу защитника ирландцев Дару О'Ши.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Португалии. «Газета.Ru» провела провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 12-й минуте главный арбитр Матей Юг назначил пенальти в ворота ирландцев. Криштиану Роналду готовился нанести удар с одиннадцатиметровой отметки, но защитник соперников Дара О'Ши, из английского «Вест Бромвича», ногой откинул мяч в сторону.

Роналду правой рукой дал ему пощечину, после чего ирландец схватился за голову и присел. Арбитр не стал наказывать карточками ни одного, ни другого игрока.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду установил рекорд по количеству забитых мячей в составе национальной команды.

Теперь в активе португальца 111 голов в 180 матчах за сборную. По этому показателю Роналду обошел экс-игрока сборной Ирана Али Даеи (109).