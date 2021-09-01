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Роналду повторил рекорд по матчам за европейскую сборную

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Pedro Nunes/Reuters

Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству проведенных матчей за европейскую национальную команду.

Встреча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Ирландии стала для 36-летнего форварда 180-й. Форвард стал автором дубля и принес своей команде победу со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Роналду повторил рекорд защитника сборной Испании Серхио Рамоса. Мировой рекорд по количеству матчей за национальную команду принадлежит Со Чин Энну из Малайзии — 195.

Ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд по количеству забитых мячей в составе национальной команды. Теперь в активе португальца 111 голов в 180 матчах за сборную. По этому показателю Роналду обошел экс-игрока сборной Ирана Али Даеи (109).

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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