Отказавшийся от фото с россиянами украинский паралимпиец позировал с ними в июне

Украинский паралимпиец Игорь Цветов, отказавшийся фотографироваться с россиянами на церемонии награждения на летних Паралимпийских играх — 2020 в Токио, позировал с ними за несколько месяцев до скандального инцидента. Снимок опубликован на официальном сайте Центра спортивной подготовки Брянской области.

После соревнований в японской столице Цветов заявил, что таким образом он проявил уважение к своей стране. Однако 7 июня на соревнованиях в польском городе Быдгощ представитель Украины сделал совместный снимок с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.

30 августа Цветов взял серебро на дистанции 100 метров. Победу одержал россиянин Сафронов, а бронза досталась его соотечественнику Калашяну. На церемонии награждения украинец не подошел к представителям России, чтобы сделать традиционное совместное фото.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее паралимпийский чемпион заявил, что Цветову запретили фото с россиянами.