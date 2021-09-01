Российский вратарь подписал контракт с клубом НХЛ на $12 млн

Вратарь Илья Сорокин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на официальном сайте команды.

По информации журналиста Sportsnet Криса Джонстона, соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на три года на сумму $12 млн.

Сорокин дебютировал за «Айлендерс» в прошлом сезоне. Он принял участие в 22 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем за матч 2,17 шайбы (девятое место среди всех голкиперов НХЛ) и отражая 91,8% бросков (12-й показатель).

В розыгрыше Кубка Стэнли голкипер сыграл в семи встречах и помог своей команде одержать четыре победы. Он отражал в среднем за игру 92,2% бросков при показателе полезности 2,79.

Также Сорокин является победителем зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане и обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА.

Ранее сообщалось, что контракт российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина с клубом стал рекордным в истории НХЛ.