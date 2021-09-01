Винер-Усманова рассказала о жесткой беседе с Авериными

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала о беседе с Ариной Авериной, которая планировала завершить карьеру после летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Специалист заявила, что гимнастка позвонила ей и пыталась начать разговор о возможном уходе из спорта вместе с сестрой Диной и поступлении в институт. Однако Винер-Усманова резко отреагировала на это.

«Я ответила: «Минуточку, курица мокрая, тебя как страна встретила, как Лавров сказал твоей сестре: «Дина, ты наше золото» и повел на сцену? Президент тебе сейчас будет вручать награду. Я сказала: «Вы как смеете, с ума сошли, вы будете подводить народ?» — цитирует Винер Усманову РИА «Новости».

Тренер заявила, что на следующий день спортсменки пришли на тренировку.

«Подозвала их уже потом и сказала: «Изверги рода человеческого, вы долго меня мучать будете, вы меня проверяли? Думали, скажу: «Давайте бросайте, вы уже старенькие, у меня есть молодые?» Вы так думали?» – «Да, мы так думали», — рассказала Винер-Усманова.

На прошедших летних Олимпийских играх — 2020 в Токио Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье. Ее сестра Арина заняла четвертое место.

Ранее Дина Аверина рассказала о своих переживаниях во время выступления в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.