«Авангард» одержал крупную победу над ЦСКА в матче Кубка Открытия сезона КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка Открытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 4:0 в пользу «ястребов». На четвертой минуте отличился словацкий форвард Петер Цегларик. В середине третьего периода преимущество «Авангарда» увеличил канадский нападающий Корбан Найт, а на 52-й минуте Цегларик оформил дубль. Точку в матче поставил Найт.
Голкипер омской команды Шимон Грубец отразил 30 бросков и оформил шат-аут.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» примет владивостокский «Адмирал», а ЦСКА в Москве примет рижское «Динамо».
Ранее «Авангард» презентовал специальный комплект черной формы с золотыми элементами на матч открытия нового сезона КХЛ и подшутил над спутницей владельца московского футбольного клуба «Спартак» Заремой Салиховой.
КХЛ. Регулярный чемпионат. Кубок Открытия
«Авангард» (Омск, Россия) — ЦСКА (Москва, Россия) — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
1:0 — Цегларик (Толчинский, Каски) — 03:43 (5x4)
2:0 — Найт (Цегларик, Каски) — 47:28 (5x4)
3:0 — Цегларик (Найт) — 51:13
4:0 — Найт — 53:00