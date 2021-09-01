Олимпийский чемпион Токио-2020 может начать продавать «кошачьи» маски

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов признался, что раздумывает над тем, чтобы запустить в производство «кошачьей» маски, в которой он находился на награждении во время Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Все ее оценили еще на чемпионате Европы, многим людям эта маска очень понравилась. А разгорелась эта вся история с маской кота уже во время Олимпиады. Дошло до того, что Международная федерация плавания просила такую маску с автографом, но у меня она была одна, поэтому я не смог предоставить. Потом многие стали спрашивать о ней в Instagram. Я думаю над тем, чтобы пробовать делать эти маски, посмотрим, что из этого выйдет, — приводит слова пловца ТАСС.

Евгений Рылов на Играх-2020 выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что чемпионы Олимпийских игр — 2020 в Токио гимнаст Никита Нагорный, фехтовальщица София Позднякова и стрелок Виталина Бацарашкина станут гостями шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.