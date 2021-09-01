«Авангард» презентовал специальную форму, пошутив над Заремой Салиховой

Омский «Авангард» презентовал специальный комплект черной формы с золотыми элементами на матч открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА.

Омичи выпустили видеоролик о переписке с другими футбольными и хоккейными клубами в чате. В видео «ястребы» пошутили на Заремой Салиховой, женой владельца московского «Спартак» Леонида Федуна.

Игра «Авангард» — ЦСКА состоится 1 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Омский клуб — обладатель Кубка Гагарина-2020/21.

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова прокомментировала информацию о возможной отставке главного тренера «Спартака» Руя Витории.

Салихова оказалась в центре скандала после того, как вышла из совета директоров и начала активно критиковать спортивного директора Дмитрия Попова. Вскоре он покинул клуб, обвинив Федуна и Салихову в неудачах «Спартака». Попов выразил недовольство тем, что Федун не одобрил некоторые трансферы. Также он признался, что устал от постоянной критики Салиховой.