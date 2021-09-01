Футболист «Ростова» на правах аренды перешел в польский клуб

Нападающий «Ростова» Давид Тошевски перешел в польский «Гурник Забже» на правах аренды с правом выкупа. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Желаем Давиду голов и яркой игры!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

Северомакедонский нападающий перешел из «Работничков» в стан южан в июле 2020 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано еще на четыре сезона.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда оценивается в 500 тысяч евро.

20-летний Тошевски провел за «Ростов» семь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее «Барселона» объявила о переходе нападающего «Севильи» Люка де Йонга.

Каталонский клуб арендовал 31-летнего игрока до конца этого сезона с опцией выкупа, при этом всю зарплату де Йонгу будет платить «Барселона».