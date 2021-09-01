В Хорватии назвали стартовый состав на матч с Россией

Стал известен возможный стартовый состав сборной Хорватии на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на хорватскую редакцию Goal.com.

Вратарь: Ливакович

Защитники: Юранович, Ловрен, Чалета-Цар, Баришич

Полузащитники: Брозович, Ковачич, Иванушец, Влашич, Перишич

Нападающий: Крамарич

Также отмечается, что у этого стартового состава возможны вариации. Вместо схемы в четыре защитника команда может сыграть с тремя игроками обороны или двумя нападающими (Крамаричем и Чолаком). Никола Влашич может сыграть правого вингера, а бывший игрок «Спартака» Марио Пашалич — выступить в центре полузащиты. Кроме того, Йошко Гвардиол может сыграть левого защитника вместо Борна Баришича.

В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне 1 сентября сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что в отсутствии нападающего Артема Дзюбы стиль игры сборной России изменится.