Бойфренд чемпионки ОИ Байлз попал под сокращение в клубе по американскому футболу

Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Хьюстонские Техасцы» провел плановое сокращение шата команды, в следствие чего исключил из состава футболиста Джонатана Оуэнса, который является спутником четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз. Об этом сообщает TMZ.

В данный момент Оуэнс является свободным агентом и, предположительно, находится в поиске нового клуба.

Байлз снялась во время командного многоборья и пропустила большую часть соревнований из-за психологических проблем. Она выступила в заключительный день соревнований по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне и взяла бронзу.

Американка — четырехкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, абсолютная рекордсменка в истории чемпионата мира по золотым медалям. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (32) занимает первое место в истории спортивной гимнастики. Она делит его с Ларисой Латыниной.

Ранее Симона Байлз подвела итоги своего выступления на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.