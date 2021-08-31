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РПЛ попросила РФС доработать проект реформ в российском футболе

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РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин подвел итоги собрания клубов РПЛ, на котором обсуждался проект реформ в российском футболе, в частности речь шла об изменении формата внутренних турниров и отмене лимита на легионеров.

«Принимая во внимание доклад Hypercube по формату «Юпитер-16», мы предложили РФС доработать проект с учетом принципиальных возражений, озвученных клубами-членами РФС. Мы установили срок: до 4 октября. Кроме того, поручить президенту РПЛ и рабочей группе числа клубов, сформированных из представителей клубов, разработать и предложить альтернативные варианты формата проведения чемпионата с учетом соблюдения равных условий для клубов-членов Лиги — это тоже до 4 октября», — приводит слова Прядкина «Чемпионат».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее сообщалось, что стала известна схема лимита на легионеров в РПЛ на ближайшие два сезона.

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Футбол. Чемпионат России
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