Гендиректор «Спартака» рассказал о несостоявшемся громком трансфере

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что в летнее трансферное окно красно-белые могли осуществить очень громкий трансфер, но в итоге отказались от сделки из-за высоких финансовых запросов футболиста по зарплате.

«Вели переговоры с возрастным статусным игроком, у которого летом заканчивался контракт. Если назову вам фамилию, то вы просто «охнете». Стоит он €20 млн, была возможность взять его за €8 млн. Но он попросил зарплату больше €4 млн в год. Решили отказаться», — приводит слова Мележикова Sport24.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию последнего трансферного дня в Европе.

В текущее трансферное окно «Спартак» приобрел только одного футболиста — Максимилиано Кофрие. При этом на правах аренды в «Вест Хэм» ушел Алекс Крал, также до закрытия окна вполне может быть продан Самуэль Жиго. Мележиков при этом подчеркнул, что клуб уже не сможет приобрести ни одного иностранного игрока до закрытия окна.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» отказался переходить в итальянский «Торино».