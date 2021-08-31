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«Спартак» провел переговоры с Черчесовым

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Спартак». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, представители московского клуба уже провели предварительные переговоры с экс-наставников национальной команды. Отмечается, что в ходе переговоров Черчесов запросил контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год на весь тренерский штаб.

В «Спартаке» до сих не определились с будущим нынешнего наставника команды Руя Витории, поэтому переговоры с Черчесовым находятся на начальной стадии.

Ранее появилась информация, что «Спартак» может отправить в отставке португальского тренера уже во время паузы на матчи сборных.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021. Прежде он тренировал «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года. Также Витория работал в португальских клубах «Фатиме», «Пасуш де Феррейре» и «Витории» из Гимараэша.

Под руководством специалиста «Спартак» потерпел пять поражений в восьми матчах. Красно-белые дважды проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а также уступили казанскому «Рубину» (0:1), «Нижнему Новгороду» (1:2) и «Сочи» (1:2) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала информацию о возможной отставке главного тренера команды Руя Витории.

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Футбол. Чемпионат России
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