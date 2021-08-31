Роналду прокомментировал свое возвращение в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду прокомментировал свой трансфер из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» — клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был потрясен всеми сообщениями, которые я получил с момента объявления в пятницу. Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков.

Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон», — приводит слова Роналду официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Ранее «Ювентус» сообщил, сколько туринский клуб получит от «Манчестер Юнайтед» за трансфер Криштиану Роналду.