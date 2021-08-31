Стал известен покупатель медали легкоатлетки Тимановской

55-летний уроженец Киева по имени Евгений стал покупателем серебряной медали Европейских игр легкоатлетки Кристины Тимановской. Последние 30 лет Евгений проживает в США. Он владеет одной из крупнейших компаний по восстановлению автоэлектроники. Украинец рассказал об этом в своем блоге на Pikabu.

«30 лет назад я, моя жена и шестимесячная дочь переехали в США. Мы прошли все ступени эмигрантской жизни, занимались уборкой домов и доставкой пиццы. Я даже работал водителем такси. Нам помогало государство, местные власти, благотворительные организации, соседи и случайные американцы. Этот опыт сильно поменял наше мировоззрение. Когда мы перешли из зоны выживания в зону благосостояния, решили, что и мы будем помогать другим людям. Думаю, это правильно.

Я не коллекционер и не приобретал эту медаль для инвестирования, для меня это была акция поддержки. Людей, которые были вынуждены покинуть свой дом, свою родину, оставив и потеряв многое. Людей, которых посадили в тюрьмы безвинно по надуманным обвинениям. Людей, которые сейчас вынужденно находятся в стадии выживания», — написал Евгений.

Напомним, ранее серебряная медаль белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую она выставила на продажу 9 августа, была продана на аукционе eBay за $21 тыс.

Награду спортсменка завоевала на ІІ Европейских играх 2019 года в Минске на дистанции 100 метров.

26 августа завершился срок аукциона. Таким образом, медаль была продана за наибольшую предложенную цену. Все вырученные средства, по словам белоруски, будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Стартовая цена награды была в размере 365 тыс. рублей.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.