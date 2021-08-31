«Локомотив» договорился об аренде футболиста «Челси»

«Локомотив» арендует полузащитника лондонского «Челси» Фаустино Анджорина, сообщает Goal.

В контракте пропишут опцию выкупа за 20 миллионов евро. Директор «Локомотива» Ральф Рангник намерен активировать эту опцию следующим летом. Также в соглашении пропишут опцию обратного выкупа для «Челси» за 40 миллионов евро.

Хавбек провел за «синих» пять матчей, не отметившись результативными действиями. За молодежную команду «Челси» Анджорин провел 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.

«Локомотив» с 12 очками занимает четвертое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре железнодорожники дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.

Ранее стало известно, что 18-летний полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга близок к переходу в мадридский «Реал».