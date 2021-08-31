Канадский тренер «Авангарда» рассказал об изменившемся мнении о России

Главный тренер омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Боб Хартли рассказал о своем отношении к России.

«Еще до «Авангарда» у меня было четыре-пять предложений от клубов КХЛ, и я отказывал из-за каких-то предрассудков или неправильного восприятия. Но, пожив и поработав в России, я понял, что мне не на что жаловаться.

Все отлично — быт, люди, окружение, еда, жена со мной хорошо здесь проводит время. Мне повезло работать в отличном клубе, и я понял, что дело не в национальностях», — приводит слова Хартли официальный сайт «ястребов».

Хартли возглавляет «Авангард» с 2018 года. Под его руководством омский клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф КХЛ «ястребы» оказались сильнее столичных армейцев — 4-2.

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