Работавший курьером Асташов завоевал второе золото на Паралимпиаде

Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золото в шоссейной гонке с раздельным стартом на летних Паралимпийских играх — 2020 в Токио.

Спортсмен, выступающий в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, преодолел дистанцию 16 км за 24 минуты 53,37 секунды. Вторым стал американец Аарон Кит (24.55,40), бронзу взял представитель Германии Михаэль Тойбер (24.58,67).

Для Асташова это вторая победа на Паралимпиаде-2020. До этого он завоевал золото в гонке преследования на дистанции 3 000 метров.

В феврале 2020 года российский паралимпиец устроился в сервис доставки еды в Екатеринбурге. Асташов, у которого нет рук и ног, работал на протезах. Он заявлял, что работал курьером ради нового опыта, а не заработка средств для подготовки на Паралимпиаду.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее сообщалось, что Асташов установил второй мировой рекорд на Паралимпиаде.